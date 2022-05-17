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В Госдуме РФ хотят запретить обмен "азовцев". Маляр ответила – это внутренняя пропаганда

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 15:36
В Госдуме РФ хотят запретить обмен
Анна Маляр (Скриншот из видеозаписи)

"Планы" нелегитимной Госдумы РФ запретить на законодательном уровне обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных – это политическое заявление для внутренней пропаганды. Об этом заявила замминистра обороны Анны Маляр в ходе брифинга 17 мая.

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"По поводу Госдумы – это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас продолжается", – заявила Маляр.

Ранее сегодня депутат нелегитимной Госдумы РФ Анатолий Вассерман предложил принять "постановление или даже закон" о запрете обмена защитников Мариуполя на российских военнопленных. Вассермана поддержал спикер Вячеслав Володин и заявил, что "нацистские преступники не должны подлежать обмену", а также поручил подготовить соответствующую документацию.

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Оксана Житнюк
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мариуполь Азов Анна Маляр
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