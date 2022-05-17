В Госдуме РФ хотят запретить обмен "азовцев". Маляр ответила – это внутренняя пропаганда

"Планы" нелегитимной Госдумы РФ запретить на законодательном уровне обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных – это политическое заявление для внутренней пропаганды. Об этом заявила замминистра обороны Анны Маляр в ходе брифинга 17 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По поводу Госдумы – это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас продолжается", – заявила Маляр.

Ранее сегодня депутат нелегитимной Госдумы РФ Анатолий Вассерман предложил принять "постановление или даже закон" о запрете обмена защитников Мариуполя на российских военнопленных. Вассермана поддержал спикер Вячеслав Володин и заявил, что "нацистские преступники не должны подлежать обмену", а также поручил подготовить соответствующую документацию.

Вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.

Читайте также: Зеленский об операции по спасению военных Азовстали: Украинские герои нужны Украине живыми

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.