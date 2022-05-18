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Зеленский: В эвакуации защитников Азовстали участвуют влиятельные международные посредники видео

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18.05.2022, 00:32
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К эвакуации защитников Азовстали привлечены наиболее влиятельные международные посредники. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 17 мая.

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Зеленский рассказал, что говорил  об эвакуации украинских героев-защитников Азовстали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Эвакуационная миссия продолжается. Ей руководят наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники", – сказал президент.

  • Вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.
  • Сегодня в нелегитимной Госдуме РФ предложили запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. Замминистра обороны Анна Маляр уверяет, что это заявления для внутренней пропаганды и переговоры продолжаются.
  • Сегодня агентство Reuters со ссылкой на свидетеля сообщило, что с территории завода выехали минимум семь автобусов с украинскими защитниками. Их отвезли в оккупированную Еленовку.
  • Сотрудники Следкома России собираются допросить бойцов, эвакуированных с Азовстали.

Читайте также: Билецкий призвал не комментировать и не оценивать происходящее на Азовстали: видео

Наталия Медведева
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азовсталь Владимир Зеленский
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