К эвакуации защитников Азовстали привлечены наиболее влиятельные международные посредники. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 17 мая.
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Зеленский рассказал, что говорил об эвакуации украинских героев-защитников Азовстали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Эвакуационная миссия продолжается. Ей руководят наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники", – сказал президент.
- Вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.
- Сегодня в нелегитимной Госдуме РФ предложили запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. Замминистра обороны Анна Маляр уверяет, что это заявления для внутренней пропаганды и переговоры продолжаются.
- Сегодня агентство Reuters со ссылкой на свидетеля сообщило, что с территории завода выехали минимум семь автобусов с украинскими защитниками. Их отвезли в оккупированную Еленовку.
- Сотрудники Следкома России собираются допросить бойцов, эвакуированных с Азовстали.
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