Сегодня еще минимум семь автобусов с украинскими бойцами выехали с Азовстали – Reuters

Агентство Reuters со ссылкой на свидетеля сообщило, что с территории завода Азовсталь в Мариуполе выехали минимум семь автобусов с украинскими защитниками.

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Сообщается, что автобусы сопровождают "пророссийские вооруженные силы".

По словам источника агентства, некоторые из украинских бойцов не были ранены.

Военное руководство Украины пока не комментировало эту информацию. Сегодня об эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали официально не сообщалось.

Вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.

Сегодня в нелегитимной Госдуме РФ предложили запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. Замминистра обороны Анна Маляр уверяет, что это заявления для внутренней пропаганды, и переговоры продолжаются.

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Вадим Ребрина

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