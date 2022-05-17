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Сегодня еще минимум семь автобусов с украинскими бойцами выехали с Азовстали – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 18:50
Сегодня еще минимум семь автобусов с украинскими бойцами выехали с Азовстали – Reuters - Фото
Завод Азовсталь. 29 квітня 2022 року (фото - EPA

Агентство Reuters со ссылкой на свидетеля сообщило, что с территории завода Азовсталь в Мариуполе выехали минимум семь автобусов с украинскими защитниками.

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Сообщается, что автобусы сопровождают "пророссийские вооруженные силы".

По словам источника агентства, некоторые из украинских бойцов не были ранены.

Военное руководство Украины пока не комментировало эту информацию. Сегодня об эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали официально не сообщалось.

  • Вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.
  • Сегодня в нелегитимной Госдуме РФ предложили запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. Замминистра обороны Анна Маляр уверяет, что это заявления для внутренней пропаганды, и переговоры продолжаются.

Смотрите также: Эвакуация из Азовстали. Появилось видео вывоза тяжелораненых бойцов

Вадим Ребрина
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мариуполь азовсталь
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