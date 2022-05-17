Эвакуация из Азовстали. Появилось видео вывоза тяжелораненых бойцов

Мариупольский городской совет показал видео эвакуации раненых защитников Мариуполя из Азовстали 16 мая.

На видео мужчины в камуфляже и с белыми повязками, которые используют российские оккупанты, обыскивают раненых и бойцов.

После проверки украинские защитники садятся в белые автобусы. Тяжело раненых бойцов несут в автобусы на носилках.

Вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.

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Наталия Софиенко

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