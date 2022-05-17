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Эвакуация из Азовстали. Появилось видео вывоза тяжелораненых бойцов

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 15:40
Эвакуация из Азовстали. Появилось видео вывоза тяжелораненых бойцов - Фото
Азовсталь (Фото - полк Азов)

Мариупольский городской совет показал видео эвакуации раненых защитников Мариуполя из Азовстали 16 мая.

На видео мужчины в камуфляже и с белыми повязками, которые используют российские оккупанты, обыскивают раненых и бойцов.

После проверки украинские защитники садятся в белые автобусы. Тяжело раненых бойцов несут в автобусы на носилках.

Читайте также: Зеленский об операции по спасению военных Азовстали: Украинские герои нужны Украине живыми

Наталия Софиенко
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мариуполь азовсталь эвакуация украинцев
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