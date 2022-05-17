Россияне намерены допросить бойцов с Азовстали "в рамках уголовных дел"

Сотрудники Следкома России собираются допросить украинских бойцов, эвакуированных с завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

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"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате Азовсталь в Мариуполе", – сказано в сообщении.

Российские следователи намерены установить личности защитников Мариуполя, проверить их на причастность к "преступлениям". "Полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными", – заявили в СК РФ.

Вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.

Сегодня в нелегитимной Госдуме РФ предложили запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. Замминистра обороны Анна Маляр уверяет, что это заявления для внутренней пропаганды, и переговоры продолжаются.

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на свидетеля сообщило, что с территории завода выехали минимум семь автобусов с украинскими защитниками.

Вадим Ребрина

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