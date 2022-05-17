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Билецкий призвал не комментировать и не оценивать происходящее на Азовстали: видео

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 20:52
Билецкий призвал не комментировать и не оценивать происходящее на Азовстали: видео - Фото
Андрей Билецкий (скриншот с видео)

Основатель полка "Азов", лидер азовского движения Андрей Билецкий призвал воздержаться от комментариев и оценок того, что происходит на заводе Азовсталь в Мариуполе, чтобы не навредить "операции по спасению бойцов". Об этом он сказал в видеообращении в Telegram.

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"Вчера вечером началась операция по эвакуации раненых бойцов гарнизона Азовстали", – сказал Билецкий.

Он напомнил, что защитники более 70 суток сдерживали врага в полном окружении при огромном численном его превосходстве, при авиационных, корабельных, артиллерийских бомбардировках.

"Они сделали вещи, которые обязательно войдут, должны войти в учебники по военной истории. Сейчас главная задача – это спасти "стальных людей". Они еще понадобятся, безусловно, Украине", – сказал Билецкий.

Он призвал не комментировать и не публиковать "инсайды" об этой операции, чтобы не навредить ее проведению.

"Главное сейчас – не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами самой операции по спасению бойцов. Поэтому у меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на Азовстали, или к тем, кто имеет какие-то секреты, инсайды и кому необходимо со всем миром поделиться этими инсайдами – оставьте их при себе, как и собственные мысли", – сказал лидер движения.

По его словам, через двое-трех суток сам гарнизон "даст четко понять, как все проходило".

Билецкий также сказал, что сейчас "гарнизон, полк" находится "на месте с оружием в руках".

"Все будет хорошо, все будет Украина. Не навредите", – сказал Билецкий.

  • Вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.
  • Сегодня в нелегитимной Госдуме РФ предложили запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. Замминистра обороны Анна Маляр уверяет, что это заявления для внутренней пропаганды, и переговоры продолжаются.
  • Сегодня агентство Reuters со ссылкой на свидетеля сообщило, что с территории завода выехали минимум семь автобусов с украинскими защитниками.
  • Сотрудники Следкома России собираются допросить бойцов, эвакуированных с Азовстали.
Вадим Ребрина
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