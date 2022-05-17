Оккупанты вывезли украинских бойцов с Азовстали в оккупированную Еленовку – Reuters

С мариупольского завода Азовсталь российские оккупанты вывезли более 250 украинских защитников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

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По его словам, семь автобусов с украинскими бойцами из гарнизона Азовстали прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольном России пгт Еленовка, недалеко от Донецка.

Вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.

Сегодня в нелегитимной Госдуме РФ предложили запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. Замминистра обороны Анна Маляр уверяет, что это заявления для внутренней пропаганды и переговоры продолжаются.

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на свидетеля сообщило, что с территории завода выехали минимум семь автобусов с украинскими защитниками.

Сотрудники Следкома России собираются допросить бойцов, эвакуированных с Азовстали.

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Вадим Ребрина

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