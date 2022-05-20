С Азовстали вышли, вероятно, около 1700 украинских военных – британская разведка
С Азовстали в Мариуполе, вероятно, вышли около 1700 украинских военных, но часть защитников города остаются на заводе. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
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В британской разведке говорят, что с Азовстали "сдались", вероятно, около 1700 военных. Неизвестное количество украинских защитников остаются на заводе.
Там предполагают, что Россия перебросит силы из-под Мариуполя на другие операции на Донбассе.
Однако после ожесточенного украинского сопротивления этим российским силам, вероятно, понадобится переоснащение и модернизация, говорят разведчики. Если делать это тщательно, то понадобится много времени.
Но, отмечают британцы, российское командование находится под давлением, им необходимо наглядно показать достижение оперативных целей. Поэтому РФ, вероятно, перебросит силы из-под Мариуполя без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением россиян.
- 16 мая в Генштабе ВСУ заявили, что с мариупольской Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.
- Министр реинтеграции Ирина Верещук заверила, что раненых защитников Азовстали обменяют, когда стабилизируется их состояние. Президент Владимир Зеленский заявил, что в эвакуации защитников Азовстали участвуют влиятельные международные посредники.
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