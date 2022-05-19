UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Замкомандира "Азова" опроверг фейк роспропаганды о том, что он якобы сдался в плен: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 21:06
Снимок экрана 2022-05-19 в 20.51.51
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Арестович: Оккупанты пробиваются на правобережье в Херсонской области – их бьют
Арестович: Оккупанты пробиваются на правобережье в Херсонской области – их бьют

Заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар (Калина) находится на заводе Азовсталь в Мариуполе, где принимает участие в операции, о деталях которой он говорить не стал. Видеообращение Паламара передали LIGA.net защитники Мариуполя.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Слава Украине! Продолжается 85 день войны. Я и командование находимся на заводе Азовсталь. Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Благодарю весь мир и Украину за поддержку. Увидимся", – сказал боец.

Ранее сегодня многие российские пропагандистские СМИ распространили сообщение своего коллеги пропагандиста Дмитрия Стешина о том, что Калина якобы сдался в плен.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полк азов азовсталь святослав паламар
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 