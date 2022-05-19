Заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар (Калина) находится на заводе Азовсталь в Мариуполе, где принимает участие в операции, о деталях которой он говорить не стал. Видеообращение Паламара передали LIGA.net защитники Мариуполя.

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"Слава Украине! Продолжается 85 день войны. Я и командование находимся на заводе Азовсталь. Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Благодарю весь мир и Украину за поддержку. Увидимся", – сказал боец.

Ранее сегодня многие российские пропагандистские СМИ распространили сообщение своего коллеги пропагандиста Дмитрия Стешина о том, что Калина якобы сдался в плен.

16 мая с Азовстали после долгих и сложных переговоров началась эвакуация, но в оккупированные районы Донбасса. В РФ хотят запретить обмен на российских военнопленных ради показательного судилища.

В Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.

17 мая агентство Reuters со ссылкой на свидетеля сообщило, что с территории завода выехали минимум семь автобусов с украинскими защитниками.

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий призвал воздержаться от оценок и комментариев, чтобы не навредить бойцам. Также он сказал, что сейчас "гарнизон, полк" находится "на месте с оружием в руках".

Вадим Ребрина

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