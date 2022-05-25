Пленные защитники Азовстали содержатся в удовлетворительных условиях – Guardian

Украинские военные, которые три месяца защищали осажденный завод Азовсталь в Мариуполе, а затем по приказу командования сдались в плен российским оккупантам, содержатся в удовлетворительных условиях. Об этом рассказал изданию The Guardian Екатерина Прокопенко, жена командира батальона Нацгвардии "Азов" Дениса Прокопенко.

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Как сообщается, Денис Прокопенко, смог ненадолго позвонить своей жене Екатерине. Она также сказала, что ей сообщили, что заключенные не подвергались насилию.

"Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я, – рассказала 24 мая журналистам Guardian Екатерина Прокопенко. – Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные".

Ранее информация о состоянии украинских защитников Азовстали поступала только по новостному каналу, которому минобороны РФ предоставило доступ в тюрьму. Международный комитет Красного Креста, который занимается мониторингом условий содержания военнопленных и придерживается давней политики отказа от публичных комментариев, не выступил с заявлением.

"Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию, – сказала Екатерина Прокопенко. – Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию".

Большинство раненых бойцов "Азова" содержатся в тюрьме в селе Оленовка, а небольшая группа тяжелораненых находится в больнице в Новоазовске.

Екатерина Прокопенко сообщила, что, насколько ей известно, никого из бойцов не вывезли в Россию.

По различным данным, с Азовстали вышли от 1500 до 2000 украинских военных.

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Наталия Медведева

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