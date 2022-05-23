Азовсталь. Кремль отказался менять Медведчука: он "украинец и отношения к России не имеет"
23.05.2022, 13:35
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
Российские власти не намерены отдавать Украине захваченных на Азовстали защитников Мариуполя в обмен на кума президента РФ, пророссийского украинского политика Виктора Медведчука. Об этом заявил на брифинге секретарь лидера российских оккупантов Владимира Путина.
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По словам Дмитрия Пескова, нардеп Медведчук – гражданин Украины, который якобы "не имеет отношения к России и не является военным", тогда как в случае с бойцами с Азовстали "речь идет о военных и о членах националистических формирований".
"Это совершенно разные категории лиц и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", – сказал секретарь Путина.
- 27 апреля Песков уже заявлял, что в Кремле "не идет речь" об обмене Медведчука на бойцов из захваченного Россией Мариуполя.
- По различным данным, с Азовстали вышли от 1500 до 2000 украинских военных.
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