"Об этом речь не идет". Кремль не хочет забирать Медведчука в обмен на украинских военных
В Кремле "не идет речь" об обмене задержанного пророссийского политика Виктора Медведчука на украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе. Об этом сказал пресс-секретарь лидера российских оккупантов Дмитрий Песков, пишет пропагандистский ресурс режима Интерфакс.
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"Нет, об этом речь не идет", – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности обменять Медведчука на украинских защитников.
18 апреля Медведчук обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на защитников Мариуполя и мирных жителей города.
На следующий день Песков подтвердил, что видеообращение Медведчука в Кремле видели, но никакой реакции Путина пока нет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в Кремле "игнорируют этого субъекта, который развел их на большие деньги и при этом постоянно лгал".
- Медведчук подозревается в госизмене и содействии деятельности террористической организации.
- Он был под круглосуточным домашним арестом, но сбежал в конце февраля 2022-го.
- 12 апреля президент Зеленский сообщил, что Медведчук задержан. СБУ озвучила план ФСБ по его вывозу в РФ.
- 17 апреля Медведчук был арестован без права залога. Сейчас он дает показания украинским правоохранителям.
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