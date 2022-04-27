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"Об этом речь не идет". Кремль не хочет забирать Медведчука в обмен на украинских военных

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 15:10
Дмитрий Песков (Фото - Maxim Shemetov - EPA)

В Кремле "не идет речь" об обмене задержанного пророссийского политика Виктора Медведчука на украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе. Об этом сказал пресс-секретарь лидера российских оккупантов Дмитрий Песков, пишет пропагандистский ресурс режима Интерфакс.

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"Нет, об этом речь не идет", – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности обменять Медведчука на украинских защитников.

18 апреля Медведчук обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на защитников Мариуполя и мирных жителей города. 

На следующий день Песков подтвердил, что видеообращение Медведчука в Кремле видели, но никакой реакции Путина пока нет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в Кремле "игнорируют этого субъекта, который развел их на большие деньги и при этом постоянно лгал".

Читайте мнение: Медведчук умоляет об обмене. Путин не согласится. Ему выгоден его арест

Оксана Житнюк
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