"Об этом речь не идет". Кремль не хочет забирать Медведчука в обмен на украинских военных

В Кремле "не идет речь" об обмене задержанного пророссийского политика Виктора Медведчука на украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе. Об этом сказал пресс-секретарь лидера российских оккупантов Дмитрий Песков, пишет пропагандистский ресурс режима Интерфакс.

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"Нет, об этом речь не идет", – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности обменять Медведчука на украинских защитников.

18 апреля Медведчук обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на защитников Мариуполя и мирных жителей города.

На следующий день Песков подтвердил, что видеообращение Медведчука в Кремле видели, но никакой реакции Путина пока нет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в Кремле "игнорируют этого субъекта, который развел их на большие деньги и при этом постоянно лгал".

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Оксана Житнюк

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