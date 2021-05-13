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Суд отправил Медведчука под домашний арест

13.05.2021, 20:52
Суд отправил Медведчука под домашний арест - Фото
Виктор Медведчук (Фото - ЕРА)

Печерский районный суд отправил одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Об этом стало известно из трансляции заседания суда. 

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Судья Вячеслав Пидпалый отказал в прошении стороны обвинения о мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей с залогом в 300 млн гривень. 

Суд постановил, что Медведчук должен сдать свой загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд. Кроме того, он обязан будет носить электронный браслет.

В случае невыполнения требований суда меру пресечения Медведчуку могут ужесточить. Он не сказал, будет ли подавать апелляцию на решение суда. По его словам, этот вопрос будет решен с адвокатами.

В прошении адвокатов Медведчука о взятии на поруки суд отказал.

"Не было оснований для меры пресечения никакой и эти аргументы были представлены, и я сторонник именно этих аргументов. Суд решил по другому, значит так и будет", – сказал обвиняемый. 

Также Медведчук заявил, что дело "политически мотивировано". 

Станислав Стороженко
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виктор медведчук Печерский районный суд
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