Суд отправил Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд отправил одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Судья Вячеслав Пидпалый отказал в прошении стороны обвинения о мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей с залогом в 300 млн гривень.

Суд постановил, что Медведчук должен сдать свой загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд. Кроме того, он обязан будет носить электронный браслет.

В случае невыполнения требований суда меру пресечения Медведчуку могут ужесточить. Он не сказал, будет ли подавать апелляцию на решение суда. По его словам, этот вопрос будет решен с адвокатами.

В прошении адвокатов Медведчука о взятии на поруки суд отказал.

"Не было оснований для меры пресечения никакой и эти аргументы были представлены, и я сторонник именно этих аргументов. Суд решил по другому, значит так и будет", – сказал обвиняемый.

Также Медведчук заявил, что дело "политически мотивировано".

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.