Суд отправил Медведчука под домашний арест
Печерский районный суд отправил одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.
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Судья Вячеслав Пидпалый отказал в прошении стороны обвинения о мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей с залогом в 300 млн гривень.
Суд постановил, что Медведчук должен сдать свой загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд. Кроме того, он обязан будет носить электронный браслет.
В случае невыполнения требований суда меру пресечения Медведчуку могут ужесточить. Он не сказал, будет ли подавать апелляцию на решение суда. По его словам, этот вопрос будет решен с адвокатами.
В прошении адвокатов Медведчука о взятии на поруки суд отказал.
"Не было оснований для меры пресечения никакой и эти аргументы были представлены, и я сторонник именно этих аргументов. Суд решил по другому, значит так и будет", – сказал обвиняемый.
Также Медведчук заявил, что дело "политически мотивировано".
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
- Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
- Вчера, 12 мая, Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту.
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