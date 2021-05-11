Медведчук отправлял в Россию секретные данные о расположении подразделения ВСУ – Баканов
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук направлял своему соратнику Тарасу Козаку секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины. Козак в тот момент якобы находился в РФ. Об этом он сказал во время пресс-конференции.
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"Этот эпизод произошел в августе 2020 года, господин Медведчук направил Козаку, который тогда пребывал в России и, скорее всего, пребывает там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины. О его личном составе и боевой подготовке. Такой себе подарок для спецслужб России", – говорит Баканов.
По мнению следствия, отмечает он, эта информация предназначалась для спецслужб России.
Баканов заявил, что по данному инциденту открыто уголовное производство.
Также, по его словам, к данному уголовному производству относится факт создании организации Проминь, которая должна была работать в пользу РФ. К ее созданию, сообщает глава СБУ, причастны и Козак, и Медведчук.
"На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию. Но истинная цель – создание инфраструктуры влияния в пользу РФ. Уже через механизмы этого Проминя – собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду. То есть, это – антиукраинской проект", – отмечает Баканов.
- 3 февраля 2021-гно СНБО наложил санкции на три канала из пула Медведчука. 19 февраля СНБО ввел санкции и против него и его жены Оксаны Марченко. Суд арестовал нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападтранс из РФ, который связывают с Медведчуком.
- В марте СБУ пришла с обысками в организацию Медведчука Украинский выбор по делу об оккупации Крыма и обыскала ее представителей.
- Позже, 25 марта, полиция провела обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье.
- В начале апреля в Генпрокуратуре сообщили, что расследуют большое количество дел, в которых фигурирует Медведчук. По словам Венедиктовой, уголовное дело против Медведчука по подозрению к контрабанде нефтепродуктов "перспективно" в плане получения им тюремного срока.
- Сегодня СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку, также обыски прошли в офисе ОПЗЖ и двух других домах Медведчука в Киеве.
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