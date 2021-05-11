Медведчук отправлял в Россию секретные данные о расположении подразделения ВСУ – Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук направлял своему соратнику Тарасу Козаку секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины. Козак в тот момент якобы находился в РФ. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

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"Этот эпизод произошел в августе 2020 года, господин Медведчук направил Козаку, который тогда пребывал в России и, скорее всего, пребывает там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины. О его личном составе и боевой подготовке. Такой себе подарок для спецслужб России", – говорит Баканов.

По мнению следствия, отмечает он, эта информация предназначалась для спецслужб России.

Баканов заявил, что по данному инциденту открыто уголовное производство.

Также, по его словам, к данному уголовному производству относится факт создании организации Проминь, которая должна была работать в пользу РФ. К ее созданию, сообщает глава СБУ, причастны и Козак, и Медведчук.

"На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию. Но истинная цель – создание инфраструктуры влияния в пользу РФ. Уже через механизмы этого Проминя – собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду. То есть, это – антиукраинской проект", – отмечает Баканов.

Станислав Стороженко

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