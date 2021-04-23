Уголовное дело против неформального лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчука по подозрению к контрабанде нефтепродуктов "перспективно" в плане получения им тюремного срока. Об этом без конкретики сказала в эфире программы Право на владу на канале 1+1 генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Она подчеркнула, что не может раскрывать конкретные детали, так как "любой народный депутат – это мой субъект" и ей подписывать затем подозрение.

"Можем ли (привлечь Медведчука к ответственности, – ред.)? Да, можем. Вижу ли я перспективу? Да, вижу. Работают ли правоохранительные органы? Да, работают. Следствие продолжается, и оно так же слаженно и системно", – сказала Венедиктова.

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Глава Офиса генпрокурора отказалась уточнить, когда прокуроры выйдут на процессуальный документ с ее подписью: "Дату я вам назвать не могу".

Она заверила, что эта работа ведется – "и кропотливая, потому что не все так просто": документирование и процессуальное оформление документов "должно быть безупречно, потому что на этих людей будут работать наилучшие адвокатские компании".

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Евгений Пилипенко

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