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Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и телеканалов NEWSONE, Zik и 112

02.02.2021, 22:55
Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и телеканалов NEWSONE, Zik и 112 - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных специальных экономических санкциях против депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака и ряда компаний.

В частности президент ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Этот вопрос члены СНБО решали путем письменного голосования. По словам секретаря СНБО Данилова, из 19 членов совета 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке.

Кроме самого Козака, как физического лица, санкции вводятся против принадлежащих ему компаний: ООО Ариадна ТВ, ООО НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ, ООО ТВ ВЫБОР, ООО Телерадиокомпания 112 ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО НОВОСТИ 24 ЧАСА, ООО Новые коммуникации.

Санкции против Козака предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и др.

Санкции против компаний Козака предусматривают блокирование активов, аннулирование или приостановление лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом, прекращение предоставления услуг по ретрансляции и др.

Телеканалы Zik и 112 Украина уже не работают.

О том как окружение Виктора Медведчука скупало медиаактивы в Украине читайте в материале: Новостной нокаут за $20 млн: зачем Медведчук скупает телеканалы


дополняется

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Тарас Козак виктор медведчук

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