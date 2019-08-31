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Зеленский: История с ОПЗЖ и каналами Медведчука "плохо кончится"

Зеленский: История с ОПЗЖ и каналами Медведчука "плохо кончится" - Фото
Виктор Медведчук (скриншот)
31.08.2019, 22:57

Президент заявил, что к финансированию ОПЗЖ "есть большие вопросы"

Президент Владимир Зеленский спрогнозировал, что история с финансированием партии Оппозиционная платформа – За життя и телеканалов Виктора Медведчука "очень плохо закончится". Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

Президент заявил, что к финансированию ОПЗЖ "есть большие вопросы".

"Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия, или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится ", - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский виктор медведчук телеканал ОПЗЖ
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