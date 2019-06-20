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20.06.2019, 17:48

Медиарух: Скупка телеканалов Медведчуком - угроза нацбезопасности

Медиарух: Скупка телеканалов Медведчуком - угроза нацбезопасности - Фото
Фото: скриншот видео

Движение призвало украинскую власть к внедрению ранее объявленной деолигархизации медиа

Медиарух Медиа за осознанный выбор считает опасным сосредоточение информационного вещания в Украине в руках пророссийских политиков. Об этом говорится в заявлении медиаруха, сообщает Детектор медиа.

В частности, авторы заявления отмечают, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, народный депутат Тарас Козак, который является близким соратником лидера Оппозиционной платформы - За життя Виктора Медведчука, стал конечным бенефициарным владельцем телеканала ZIK и сконцентрировал в своих руках три украинских информационных телеканала (группа каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK), образовав де-факто новый медиахолдинг.

Авторы заявления обращают внимание на то, что согласно мониторингу Детектор медиа, телеканалы 112 Украина и NewsOne после перехода под контроль окружения Медведчука стали активно распространять манипулятивные сообщения и дезинформацию, утверждая в публичном пространстве повестку дня, синхронизированную с посылами кремлевской пропаганды. Также эти телеканалы занимаются откровенной агитацией за партию Оппозиционная платформа - За життя, а представители этой политсилы - самые частые гости в эфирах и ведущие авторских программ.

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"Мы считаем, что сосредоточение новостного ресурса в руках отдельной пророссийской политсилы станет фактически инструментом влияния, целью которого является поддержка аффилированной с ним политической силы на выборах. Более угрожающим является то, что эти каналы занимаются распространением российской пропаганды, что является логическим продолжением личной позиции Виктора Медведчука, который, несмотря на официальную позицию Украины и международного сообщества, не считает Россию страной-агрессором", - отмечаются в заявлении.

Медиарух обратился к Нацсовету про вопросам телевидения и радиовещания, к СБУ и президенту Владимиру Зеленскому с призывом обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

"Мы призываем украинскую власть к внедрению ранее объявленной деолигархизации медиа, установление действенных механизмов ограничения собственности на медиа, эффективных механизмов прозрачности финансирования медиа, а также эффективных методов контроля над финансированием медиа, особенно, поступающим из источников, которые могут быть связаны со страной-агресором", - говорится в заявлении.

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Теги: виктор медведчук, медиа, сми, информационная война
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