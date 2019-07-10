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10.07.2019, 17:36

Бойко и Медведчук в Москве "возобновляют диалог" с Единой Россией

Бойко и Медведчук в Москве "возобновляют диалог" с Единой Россией - Фото
Скриншот с видео первого визита Медведчука и Бойко в Москву

Встреча прошла в офисе пропутинской партии. Ее глава Дмитрий Медведев пожелал Оппозиционной платформе -За життя успехов на выборах

В Москве, в здании пропутинской партии Единая Россия прошла встреча премьер-министра страны-агрессора Дмитрия Медведева с лидерами украинской партии Оппозиционная платформа - За життя Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Об этом сообщает ТАСС.

Во встрече также участвуют функционеры Единой России, в частности представитель РФ в трехсторонней группе Борис Грызлов.

По словам Медведева, Медведчук и Бойко приехали с намерением "восстановить диалог между российскими и украинскими партиями".

Российский премьер заявил, что Единая Россия, главой которой он является, симпатизирует идеям Оппозиционной платформы - За життя.

При этом Медведев пожелал Бойко и Медведчуку "успехов на выборах, включая возможность сформировать правящую коалицию".

Он также предложил подписать "меморандум" между Единой Россией и Оппозиционной платформой, "чтобы между двумя партиями такие отношения развивались".

По данным РИА Новости, во встрече также участвовали Вадим Рабинович и Тарас Козак, владелец телеканала NewsOne.

Первая встреча Бойко и Медведчука с Медведевым состоялась 22 марта 2019 года в Москве. На встрече также присутствовал глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров".

Этим случаем заинтересовалась СБУ, а ГБР открыло уголовное производство против сотрудников Госпогранслужбы и Государственной авиационной службы из-за визита.

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Теги: Дмитрий Медведев, виктор медведчук, юрий бойко
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