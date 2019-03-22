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22.03.2019, 19:26

СБУ отреагировала на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым

СБУ отреагировала на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым - Фото
Фото: скриншот видео

В спецслужбе не исключают связи этой встречи с предотвращенным в Харькове терактом в метро

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Служба безопасности в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

В спецслужбе отметили, что не исключают возможность существования опосредованной связи этой встречи с предотвращенным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене.

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Глава ведомства Василий Грицак заявил, что имеющиеся у СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ все средствами пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивает Кремль.

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Сегодня в Москве Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров". 

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Теги: василий грицак, выборы, сбу, виктор медведчук, юрий бойко
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