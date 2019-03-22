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22.03.2019, 17:14

Журналист из пула Путина: Бойко и Медведчук приехали покаяться

Журналист из пула Путина: Бойко и Медведчук приехали покаяться - Фото
Скриншот с видео

Пропагандист из Комсомольской правды поделился своими впечатлениями о встрече

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Спецкор российского пропагандистского издания Комсомольская правда, журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов написал, что кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум президента РФ Виктор Медведчук "произнесли покаянную речь" на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

"Картина, которую вы описали, безрадостная, но вполне точная и является следствием той политики, которую проводят украинские власти": Кандидат в президенты Украины Бойко и Медведчук приехали в Москву договариваться о новом газовом контракте. Оба произнесли покаянную речь", - написал Смирнов в Twitter.

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Сегодня в Москве Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров". 

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Теги: алексей миллер, Дмитрий Медведев, виктор медведчук, юрий бойко
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