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22.03.2019, 16:28

Выборы. Бойко и Медведчук съездили в Москву за фото с Медведевым

Выборы. Бойко и Медведчук съездили в Москву за фото с Медведевым - Фото
Скриншот с видео

Говорят - обсуждали "экономические отношения"

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В Москве премьер РФ Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Встречу транслируют связанные с Медведчуком телеканалы NewsOne и 112 Украина.

На встрече присутствует глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер.

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112 Украины сообщает, что Бойко и Медведчук "проводят переговоры по ряду экономических вопросов" с премьер-министром России.

Отмечается также, что переговоры инициированы Медведчуком и Бойко.

"В частности, обсудили вопрос прямых поставок газа из России… обеспечения транзита газа через украинскую газотранспортную систему и восстановление экономических отношений", - говорится в сюжете телеканала.

"В виду того, что отношения Украины и России находятся в глубоком кризисе, я посчитал правильным такую встречу провести", - сказал Медведев. По его словам, цель встречи – обсуждение "актуальных экономических вопросов".

Ранее Бойко заявил, что не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с Батькивщиной Юлии Тимошенко.

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Теги: выборы, алексей миллер, Дмитрий Медведев, виктор медведчук, юрий бойко
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