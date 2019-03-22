Выборы. Бойко и Медведчук съездили в Москву за фото с Медведевым

Скриншот с видео

В Москве премьер РФ Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Встречу транслируют связанные с Медведчуком телеканалы NewsOne и 112 Украина.

На встрече присутствует глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер.

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112 Украины сообщает, что Бойко и Медведчук "проводят переговоры по ряду экономических вопросов" с премьер-министром России.

Отмечается также, что переговоры инициированы Медведчуком и Бойко.

"В частности, обсудили вопрос прямых поставок газа из России… обеспечения транзита газа через украинскую газотранспортную систему и восстановление экономических отношений", - говорится в сюжете телеканала.

"В виду того, что отношения Украины и России находятся в глубоком кризисе, я посчитал правильным такую встречу провести", - сказал Медведев. По его словам, цель встречи – обсуждение "актуальных экономических вопросов".

Ранее Бойко заявил, что не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с Батькивщиной Юлии Тимошенко.