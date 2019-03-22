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22.03.2019, 13:10

Бойко заявил, что может сняться в пользу другого кандидата

Бойко заявил, что может сняться в пользу другого кандидата - Фото
Юрий Бойко, Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты от Оппозиционной платформы - За жизнь не исключил объединения с другими кандидатами, в том числе с Тимошенко

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Кандидат в президенты от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с Батькивщиной Юлии Тимошенко. Об этом он заявил в эфире NewsOne.

Бойко сказал, что готов объединиться и сформировать коалицию с тем, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы" избирателей.

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На вопрос, возможно ли его объединение с Юлией Тимошенко, он ответил: "Если будет посыл к миру, то да".

20 декабря Институт массовой информации сообщил, что чаще всех политическую "джинсу" в украинских интернет-СМИ заказывают Юлия Тимошенко (25%) и Оппозиционная платформа - За жизнь (23%).

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Теги: выборы, юлия тимошенко, юрий бойко
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