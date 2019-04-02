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02.04.2019, 20:31

Бойко и Медведчук в Москве: ГБР открыла дело против пограничников

Бойко и Медведчук в Москве: ГБР открыла дело против пограничников - Фото
Скриншот с видео

Речь идет о возможном нарушении запретов Кабинета министров

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ГБР открыло уголовное производство против сотрудников Госпогранслужбы и Государственной авиационной службы из-за визита Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Территориальное управлением ГБР в городе Киеве начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления служащими Госпогранслужбы и Государственной авиационной службы при предоставлении разрешения на пересечение воздушным судном границы с РФ", - сказала Иванова.

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"Речь идет о возможном нарушении запретов Кабинета министров, предусмотренных пунктом 6 протокольного решения Кабмина от 25 ноября 2015 года", - уточнила она.

25 сентября 2015 года Кабмин принял решение о запрете полетов российских авиакомпаний в Украину.

26 ноября 2015 года правительство ввело запрет на транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний.

22 марта 2019 года в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров".

Этим случаем заинтересовалась СБУ.

В Госпогранслужбе заявили, что в компетенцию ведомства не входит выдача разрешений или запретов на вылет воздушных транспортных судов.

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Теги: госпогранслужба, виктор медведчук, юрий бойко
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