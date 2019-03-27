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27.03.2019, 14:58

Пограничники ответили, почему выпустили Бойко и Медведчука

Пограничники ответили, почему выпустили Бойко и Медведчука - Фото
Скриншот с видео

В ГПСУ пояснили, что документы на пересечение границы у Бойко и Медведчука были в порядке

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В Госпогранслужбе заявили, что в компетенцию ведомства не входит выдача разрешений или запретов на вылет воздушных транспортных судов. Так на заявление генпрокурора о визите Юрия Бойко и Виктора Медведева в РФ ответил спикер ГПСУ Олег Слободян.

Ранее сегодня Юрий Луценко заявил, что пограничники выпустили Бойко и Медведчука "вопреки установленному порядку".

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"Вопрос есть не только к Госавиаслужбе, но и к Погранслужбе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку", - сказал он.

Слободян в своем Facebook опроверг это заявление.

"Инспекторы Государственной пограничной службы принимают решение о предоставлении разрешения гражданам на пересечение границы после проверки документов, которые такое право предоставляют. Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов - он может пересечь границу", - написал Слободян.

"Что касается разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос не в компетенции Госпогранслужбы", - добавил он.

22 марта премьер РФ Дмитрий Медведев встретился в Москве с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления Газпрома Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров".  

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Теги: юрий луценко, виктор медведчук, юрий бойко, пограничник
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