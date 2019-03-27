За вояж Бойко и Медведчука в РФ откроют уголовное дело: Луценко

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По факту вылета в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко и кума президента России Виктора Медведчука будет открыто уголовное производство. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на заседании правительства, передает корреспондент LIGA.net.

"Сегодня будет зарегистрировано производство по незаконному пересечению границы. Вопрос есть не только к Госавиаслужбе, но и к Погранслужбе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку", - сказал он.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков, выступая на заседании Кабмина, потребовал проверить, кто из чиновников Госавиаслужбы и Госавиарух Украины, несмотря на запрет авиасообщения с Россией разрешил перелет Бойко и Медведчука в Москву.

22 марта премьер РФ Дмитрий Медведев встретился в Москве с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления Газпрома Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров".

СБУ заявила, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку этого визита. Глава МИД Павел Климкин назвал это "демонстрацией позиции". Президент Петр Порошенко сказал, что они с руководством России пытаются повесить Украину на "газовой ветке" и обсуждали в Москве конфигурацию будущей коалиции в Рады.

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