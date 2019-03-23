Порошенко прокомментировал визит Бойко и Медведчука в Москву

Кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента России Виктор Медведчук переговорами с руководством России пытаются повесить Украину на “газовой ветке”. Об этом на совете регионального развития в Черновцах сообщил президент Петр Порошенко.

Бойко и Медведчук в Москве обсуждали конфигурацию будущей коалиции, добавил глава государства.

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"Они обсуждают, как повесить снова Украину на российской газовой ветке. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и после парламентских выборов", - подчеркнул Порошенко.

Вчера, 22 марта, в Москве премьер страны-агрессора Дмитрий Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления Газпрома Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров".