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25.03.2019, 15:52

Климкин о визите Бойко в Москву: Демонстрация его позиции

Климкин о визите Бойко в Москву: Демонстрация его позиции - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если в Москве не обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных, то у главы МИД "возникает вопрос: а что это было?"

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Поездка кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука в Москву является очередным свидетельством их политической позиции, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном, передает Укринформ.

"Что касается господина Медведчука, ничто в его контактах с Россией не является для нас сюрпризом. Что касается посещения Москвы кандидатом в президенты Украины господином Бойко, то это, конечно, очень четкое выражение позиции и ее демонстрация", - заявил глава МИД.

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Он подчеркнул, что в Москве говорить следует только с одним человеком - президентом РФ Владимиром Путиным, который и определяет всю повестку дня.

"А главное - и я говорю это не только как министр иностранных дел, а как украинский гражданин - я бы очень хотел услышать от тех, кто ездил в Москву, как они обсуждали там вопросы освобождения наших заложников, политзаключенных и военнопленных", - сказал Климкин.

По словам главы МИД, если эти вопросы не обсуждались либо не были важнейшими в повестке встречи, то у него "возникает вопрос даже не с политической точки зрения: а что это было?".

22 марта в Москве премьер РФ Дмитрий Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров". 

СБУ заявила, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку этого визита.

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Теги: Москва, юрий бойко
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