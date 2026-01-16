Сенатор Грэм: Я оцениваю реалистично – все солдаты РФ не выйдут из Украины в ближайшее время

Линдси Грэм (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм не верит в то, что все российские войска в ближайшее время покинут территорию Украины, однако подчеркнул важность завершения войны без поощрения агрессии. Об этом он написал в Х.

"Я ценю упорный труд президента Трампа и его команды, которые пытаются достойно и справедливо положить конец этой кровопролитной бойне в Украине. Напоминаем, что любое соглашение о безопасности в рамках прекращения кровопролития в Украине должно быть рассмотрено Конгрессом", – написал он.

Грэм подчеркнул, что цель США заключается в том, чтобы заключить соглашение, которое остановит будущие потенциальные вторжения, "чего не удалось сделать" предшественникам Трампа Бараку Обаме и Джо Байдену.

"Также, когда речь идет об обмене территориями, я реалистично оцениваю ситуацию: все российские солдаты не будут высланы из Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим завершать этот конфликт таким образом, чтобы вознаграждать агрессию", – заявил сенатор и добавил, что "мир наблюдает".

К этому сообщению он прикрепил новость о том, что Трамп считает, что с мирным соглашением якобы затягивает президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин.