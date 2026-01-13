Зеленский: Работаем так, чтобы Конгресс и Рада вскоре смогли утвердить гарантии и восстановление

Руководитель Украины прокомментировал возможность голосования за документы между Киевом и Вашингтоном в американском и украинском парламентах

Американский Конгресс (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Президент Владимир Зеленский заявил о возможности одобрения соглашений насчет гарантий безопасности и восстановления между Украиной и США в парламентах обеих стран. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Он отметил, что украинская сторона продолжает готовить с США документы относительно гарантий безопасности и восстановления.

Читайте также Мир в 2026 году: лидеры мнений Project Syndicate о политических и экономических вызовах

"Реально работаем так, чтобы в ближайшее время были возможны форматы подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте", – отметил Зеленский.

СПРАВКА. Ранее глава государства объяснял, что договоры о гарантиях с США и европейскими партнерами будут приниматься в их и украинском парламенте, чтобы эти документы "имели силу". В этом контексте он упоминал о Будапештском меморандуме и Минских соглашениях, при подписании которых не было такой процедуры, – и те Ранее глава государства объяснял, что договоры о гарантиях с США и европейскими партнерами будут приниматься в их и украинском парламенте, чтобы эти документы "имели силу". В этом контексте он упоминал о Будапештском меморандуме и Минских соглашениях, при подписании которых не было такой процедуры, – и те не сработали

Также президент сообщил о докладе по этим вопросам от секретаря Совета нацбезопасности и обороны и главы украинской делегации Рустема Умерова.

Глава государства добавил: необходимо, чтобы тематика Украины в отношениях со Штатами оставалась на "топовом уровне", несмотря на все "все информационные и политические вызовы, которые сегодня есть".

Кроме этого, Зеленский сообщил о своем разговоре с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Они являются соавторами нового законопроекта о санкциях против России: ранее в январе Грэм заявлял, что президент США Дональд Трамп поддержал этот документ.

"Благодарен за неизменную двухпартийную поддержку Конгресса. У нас есть сейчас очень продуктивная работа с президентом Соединенных Штатов, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о необходимости [в отношении] противовоздушной обороны. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты. И важно, чтобы у администрации США было как можно больше инструментов для правильного давления", – рассказал президент.

Он также обсудил с американскими политиками программы поддержки, которые "еще не были реализованы полностью и могут быть использованы". В том числе, речь идет о ПВО.