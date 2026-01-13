Зеленский: Работаем так, чтобы Конгресс и Рада вскоре смогли утвердить гарантии и восстановление
Президент Владимир Зеленский заявил о возможности одобрения соглашений насчет гарантий безопасности и восстановления между Украиной и США в парламентах обеих стран. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
Он отметил, что украинская сторона продолжает готовить с США документы относительно гарантий безопасности и восстановления.
"Реально работаем так, чтобы в ближайшее время были возможны форматы подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте", – отметил Зеленский.
Также президент сообщил о докладе по этим вопросам от секретаря Совета нацбезопасности и обороны и главы украинской делегации Рустема Умерова.
Глава государства добавил: необходимо, чтобы тематика Украины в отношениях со Штатами оставалась на "топовом уровне", несмотря на все "все информационные и политические вызовы, которые сегодня есть".
Кроме этого, Зеленский сообщил о своем разговоре с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Они являются соавторами нового законопроекта о санкциях против России: ранее в январе Грэм заявлял, что президент США Дональд Трамп поддержал этот документ.
"Благодарен за неизменную двухпартийную поддержку Конгресса. У нас есть сейчас очень продуктивная работа с президентом Соединенных Штатов, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о необходимости [в отношении] противовоздушной обороны. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты. И важно, чтобы у администрации США было как можно больше инструментов для правильного давления", – рассказал президент.
Он также обсудил с американскими политиками программы поддержки, которые "еще не были реализованы полностью и могут быть использованы". В том числе, речь идет о ПВО.
- 9 января Зеленский сообщил, что надеется получить реакцию РФ на проект мирного плана до окончательного согласования гарантий безопасности и плана восстановления Украины со своим американским коллегой.
- Также президент подтвердил, что прорабатывает с США потенциальное соглашение о свободной торговле с Америкой, которое должно стать частью масштабного пакета мер для послевоенного восстановления Украины. Собеседники The Telegraph заявили, что Киев и Вашингтон обсуждают договор на $800 млрд, по которому предусматривается восстановление Украины.
- 12 января руководитель Украины сообщил, что Киев закончит подготовку документа о гарантиях безопасности и предоставит его для проработки на самом высоком уровне.
