Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России – сенатор Грэм

Американский законодатель надеется на голосование за законопроект уже на следующей неделе

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп поддержал двухпартийный законопроект о санкциях против России. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"После очень продуктивной сегодняшней встречи с президентом Трампом по ряду вопросов, он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал месяцами с сенатором Блюменталем и многими другими", – написал он.

Сенатор убежден, что это "вовремя", так как сейчас Украина идет на уступки ради мира, тогда как российский диктатор Владимир Путин "только говорит, продолжая убивать невинных".

Грэм отметил, что этот законопроект позволит Трампу "наказывать" те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, что подпитывает военную машину Путина.

"Этот законопроект предоставит президенту Трампу огромное влияние на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровопролития Путина против Украины. Я с нетерпением жду убедительное двухпартийное голосование, надеюсь, уже на следующей неделе", – добавил он.