В Сенат внесли двухпартийный законопроект о санкциях в отношении российской нефти – Стефанишина

США готовят новые санкции против стран и компаний, которые способствуют импорту нефти из России

Сенат США (Фото: Depositphotos)

В Сенате США зарегистрирован двухпартийный законопроект, который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России. Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Она отметила, что законопроект "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенаторы США республиканцы Дэвид МакКормик, Джон Гастед и демократы Элизабет Уоррен и Крис Кунс.

"Авторы законопроекта отметили, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США", – говорится в сообщении.

По словам Стефанишиной, законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае принятия президент США будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, которые вовлечены в импорт российской нефти. Перечень будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем.

"Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке относительно дальнейшего экономического давления на агрессора", – подчеркнула она.