До Сенату внесли двопартійний законопроєкт про санкції щодо російської нафти – Стефанішина

США готують нові санкції проти країн і компаній, які сприяють імпорту нафти з Росії

Сенат США (Фото: Depositphotos)

У Сенаті США зареєстровано двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Про це в Facebook повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що законопроєкт "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенатори США республіканці Девід МакКормік, Джон Гастед та демократи Елізабет Воррен та Кріс Кунс.

"Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США", – йдеться в повідомленні.

За словами Стефанішиної, законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі ухвалення президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем.

"Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора", – наголосила вона.