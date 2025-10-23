США ввели санкции против российских нефтяных гигантов

Скотт Бессент (Фото: Shawn Thew/EPA)

Соединенные Штаты 22 октября ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний и призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня. Об этом сообщило американское Министерство финансов.

Дополнительные санкции введены из-за отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для прекращения войны. Эти действия со стороны США усиливают давление на энергетический сектор России и ухудшают способность Кремля получать доходы своей военной машины и поддерживать ослабленную экономику.

США будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а продолжительный мир полностью зависит от готовности России к переговорам. Министерство финансов будет продолжать использовать свои полномочия по поддержанию мирного процесса, говорится в заявлении.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сейчас самое время прекратить убийства и объявить о прекращении огня. Он добавил, что санкции введены в связи с отказом российского диктатора Владимира Путина остановить боевые действия.

Под санкции попали две крупнейшие российские нефтяные компании – Роснефть и Лукойл. Также ограничения были введены против ряда дочерних предприятий российских нефтяных гигантов.

Президент США Дональд Трамп опубликовал список российских нефтяных компаний, в отношении которых США ввели санкции. Всего в перечне 36 организаций.

СПРАВКА Лукойл – одна из крупнейших частных нефтяных компаний России, основанная в 1991 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей нефти, газа и нефтепродуктов в десятках стран. Ее головной офис расположен в Москве, а руководство традиционно связано с российскими политическими и бизнес-структурами. Лукойл владеет крупными нефтеперерабатывающими заводами и сетью автозаправочных станций в России и за рубежом. После начала полномасштабной войны против Украины компания попала под санкции ряда западных государств. Роснефть – крупнейшая государственная нефтяная компания России, основанная в 1993 году на базе государственных активов нефтяной отрасли. Она занимается полным циклом работ – от разведки и добычи нефти и газа до переработки и продажи нефтепродуктов. Главный офис компании расположен в Москве, а контрольный пакет акций принадлежит правительству РФ. Роснефть имеет многочисленные месторождения в Сибири, на Дальнем Востоке и Арктике, а также сотрудничает с иностранными партнерами.