Министр финансов США анонсировал "существенное усиление" санкций против России

О новых американских санкциях против государства-агрессора будет объявлено 22 или 23 октября, заявил Скотт Бессент

Скотт Бессент (Фото: Allison Robbert/EPA)

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят об усилении санкций против России в связи с ее войной против Украины. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, передает телеканал CNN.

"Мы объявим о существенном ужесточении санкций в отношении России либо после закрытия торгов сегодня [22 октября] днем, либо завтра [23 октября] утром", – заявил Бессент журналистам в Белом доме в среду.

"Вам придется подождать и посмотреть, что из этого получится", – добавил министр.

Официальный представитель Белого дома в комментарии CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о значительном усилении санкций против РФ. По предварительной информации, они не будут направлены против Китая.

Bloomberg писало, что лидеры Евросоюза одобрят 19-й пакет санкций против России на саммите 23 октября после того, как Словакия сняла свои возражения.

Украина и ЕС начали разговоры о 20-м пакете санкций против России, заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Власюк.