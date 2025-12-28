Трамп прокомментировал атаку РФ на Киев: Взрывы были и там, и там
Украина также провела серьезную атаку на Россию. Об этом заявил президент Украины во время совместного подхода к прессе перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Майами.
Отвечая на вопрос журналистов, что он думает о недавних атаках России против Украины, которые не демонстрируют настроенность Владимира Путина на мир, Трамп сказал: "Да нет, сейчас он серьезно настроен".
Президент США добавил, что Украина также провела серьезную атаку на РФ.
"Взрывы были и там, и там. В разных частях России были взрывы. Как по мне, ракеты прилетели не из Конго, не из Соединенных Штатов Америки, вероятно, прилетели из Украины все-таки. Хотя я не знаю", – отметил Трамп.
Он также отметил, что "есть две стороны, которые хотят увидеть завершение войны – как народ Украины хочет завершения войны, так и народ России хочет завершения войны, – поэтому война рано или поздно закончится".
- В ночь на 27 декабря Россия массированно атаковала Киев и область. Есть многочисленные разрушения в разных районах столицы.
- 28 декабря во Флориде началась встреча президентов Зеленского и Трампа. Они обсудят гарантии безопасности, вероятный обмен территориями, а также возможность управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и США.
Комментарии (0)