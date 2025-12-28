Трамп прокомментировал атаку РФ на Киев: Взрывы были и там, и там

По убеждению президента США, последний массированный российский обстрел Украины не означает, что Путин не настроен на мир

Фото: EPA / AARON SCHWARTZ

Украина также провела серьезную атаку на Россию. Об этом заявил президент Украины во время совместного подхода к прессе перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Майами.

Отвечая на вопрос журналистов, что он думает о недавних атаках России против Украины, которые не демонстрируют настроенность Владимира Путина на мир, Трамп сказал: "Да нет, сейчас он серьезно настроен".

Президент США добавил, что Украина также провела серьезную атаку на РФ.

"Взрывы были и там, и там. В разных частях России были взрывы. Как по мне, ракеты прилетели не из Конго, не из Соединенных Штатов Америки, вероятно, прилетели из Украины все-таки. Хотя я не знаю", – отметил Трамп.

Он также отметил, что "есть две стороны, которые хотят увидеть завершение войны – как народ Украины хочет завершения войны, так и народ России хочет завершения войны, – поэтому война рано или поздно закончится".