РФ отказывается освобождать здание консульства в Польше – считает своей собственностью

Генконсульство России в Гданьске (Фото: wikipedia)

Россия не хочет освобождать здание консульства в польском Гданське до 23 декабря, так как там будет размещен ее "административно-технический сотрудник". Россия считает это здание собственностью, но вице-президент Гданьска Эмилия Лодзиньска заявила, что это не так, передает RMF 24.

На пресс-конференции 22 декабря она сообщила, что посольство России направило письмо в мэрию Гданьска, в котором уведомила о проживании в здании на улице Стефана Баторего, 13 и 15 (где расположено консульство) своего сотрудника.

Российская сторона считает, что имущество принадлежит ей и просит принять "все необходимые меры" для обеспечения неприкосновенности собственности. По мнению Москвы, даже после выселения консульства эти здания "останутся дипломатической собственностью" России.

"Мы не сможем физически занять эти помещения", – пожаловалась заместитель мэра Гданьска.

Однако Лодзиньска подчеркнула, что согласно реестрам, владельцем обоих зданий является Государственное казначейство Польши. А заявления РФ о правах являются ложными и не соответствуют действительности.

Гданьск намерен предпринять "юридические шаги" в этом вопросе. Если Россия отклонит предложенный порядок передачи этого имущества, польской стороне нужно будет обратиться в Генпрокуратуру страны с просьбой о возбуждении иска об освобождении помещений. А после вынесения судебного решения в пользу Польши, нужно будет с участием судебных приставов конфисковать имущество.

Директор юридического отдела мэрии Гданьска Цезарий Шабель, заявил, что позиция российской стороны непонятна. Она утаерждает, что имущество было якобы сдано или передано в обмен на другую недвижимость, вероятно, в Гданьске. Но такая информация отсутствует в официальных польских документах, касающихся еще СССР. Он не исключил, что документами может владеть вторая сторона, которая покажет их в суде.

Принудительное освобождение помещений может занять несколько лет, считает адвокат.