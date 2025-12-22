РФ відмовляється звільняти будівлю консульства в Польщі – вважає своєю власністю

Генконсульство Росії в Гданську (Фото: wikipedia)

Росія не хоче звільняти будівлю консульства у польському Гданську до 23 грудня, оскільки там буде розміщений її "адміністративно-технічний співробітник". Росія вважає цю будівлю власністю, але віцепрезидентка Гданська Емілія Лодзінська заявила, що це не так, передає RMF 24.

На пресконференції 22 грудня вона повідомила, що посольство Росії надіслало лист до мерії Гданська, в якому повідомило про проживання в будівлі на вулиці Стефана Баторего, 13 і 15 (де розташоване консульство) свого співробітника.

Російська сторона вважає, що майно належить їй і просить вжити "всіх необхідних заходів" для забезпечення недоторканності власності. На думку Москви, навіть після виселення консульства ці будівлі "залишаться дипломатичною власністю" Росії.

"Ми не зможемо фізично зайняти ці приміщення", – поскаржилася заступниця мера Гданська.

Однак Лодзінська наголосила, що, згідно з реєстрами, власником обох будівель є Державна скарбниця Польщі. А заяви РФ про права є неправдивими і не відповідають дійсності.

Гданськ має намір зробити "юридичні кроки" в цьому питанні. Якщо Росія відхилить запропонований порядок передання цього майна, польській стороні потрібно буде звернутися до Генпрокуратури країни з проханням про порушення позову щодо звільнення приміщень. А після винесення судового рішення на користь Польщі, потрібно буде за участю судових приставів конфіскувати майно.

Директор юридичного відділу мерії Гданська Цезарій Шабель, заявив, що позиція російської сторони незрозуміла. Вона стверджує, що майно було нібито здано або передано в обмін на іншу нерухомість, ймовірно, у Гданську. Але така інформація відсутня в офіційних польських документах, що стосуються ще СРСР. Він не виключив, що документами може володіти друга сторона, яка покаже їх у суді.

Примусове звільнення приміщень може зайняти кілька років, вважає адвокат.