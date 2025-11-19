Польща у відповідь на диверсії на залізниці закриє останнє російське консульство

Радослав Сікорський (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Польща відкликає згоду на відкриття останнього консульства Росії в Гданську, тобто фактично закриє його. Про це під час брифінгу після виступу в Сеймі повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає газета The Guardian.

За його словами, у відповідь на інциденти залізничного саботажу Польща відкличе згоду на відкриття – фактично закриє – останнього російського консульства в Польщі, у північнопольському місті Гданськ.

Попередні два, в Познані та Кракові, були закриті у відповідь на вчинені інциденти саботажу, які, за словами Польщі, були інспіровані Росією.

До цього під час виступу в Сеймі Сікорський заявив, що інциденти залізничного саботажу – "акт державного тероризму" з боку Росії.

Глава МЗС країни додав, що Польща відповість за саботаж "не лише дипломатично", однак не навів деталей.

Після закриття консульства в Гданську, у Польщі залишиться лише російське посольство у Варшаві.

У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Туск назвав інцидент актом саботажу.

Підозрювані у диверсії – громадяни України, які восени приїхали до Польщі з Білорусі, а після інциденту втекли назад. Для підриву використовували вибухівку С-4 із прикріпленим до неї кабелем завдовжки 300 метрів.