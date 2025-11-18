Польща підозрює двох українців у підриві залізниці: приїхали з Білорусі на замовлення РФ – Туск
Правоохоронці Польщі нібито встановили особи двох осіб, підозрюваних у причетності до підриву залізниці 16 листопада. Як заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск під час виступу в парламенті, обидва – громадяни України.
За його словами, обидва підозрювані восени приїхали до Польщі з Білорусі, а після інциденту втекли назад через прикордонний перехід у Тересполі. Передбачається, що вони співпрацювали з російськими спецслужбами.
Польський прем'єр заявив, що один із чоловіків раніше був засуджений судом Львова за саботаж, а другий – родом із Донецької області і нібито працював у прокуратурі.
Туск заявив, що правоохоронці вже підтвердили, що для підриву використовували вибухівку військового типу С-4 із прикріпленим до неї кабелем завдовжки 300 метрів.
Пристрій вибухнув під вантажним поїздом, пошкодивши ходову частину і колії. Наступний поїзд після інциденту був попереджений про інцидент і рухався повільно, щоб зупинитися вчасно, сказав прем'єр Польщі.
Перед цим прессекретар міністра-координатора спецслужб Яцек Добжиньський заявляв, що диверсія може бути справою східних спецслужб.
"Теракт був ініційований східними спецслужбами. Співробітники роблять усе, щоб повністю розкрити цю справу. Я не можу говорити, які версії вони аналізують. Російські спецслужби дуже хочуть знати, в якому напрямку рухаються наші співробітники", – цитує його RMF 24.
- Пошкодження дороги в Польщі сталося 16 листопада, а прем'єр-міністр Туск назвав це актом саботажу.
- 17 листопада польський міністр оборони заявив, що військові перевірять 120 км шляху поблизу кордону з Україною, а Нацпрокуратура почала розслідування за підозрою диверсії. Не виключають інтерес іноземної розвідки.
- Начальник Генштабу країни повідомив, що противник почав готуватися до війни, здійснюючи кібератаки та диверсії на території Польщі.
- 18 листопада стало неофіційно відомо, що підрив стався дистанційно за допомогою телефонів. Поліція вилучила SIM-картки і встановлює паспортні дані, на які їх купили.
