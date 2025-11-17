Польща розслідує інциденти на залізниці як терористичні диверсії на користь іноземної розвідки

Диверсії на польській залізниці загрожували життю та здоров'ю багатьох людей й великому обсягу майна, заявили правоохоронці

Польська залізниця після диверсії (Фото: WOJTEK JARGILO / EPA)

Польська прокуратура розпочала розслідування стосовно інцидентів на залізниці країни, йдеться на сайті відомства.

Розслідування ведеться щодо "актів диверсій терористичного характеру" проти залізничної інфраструктури, здійснених на користь іноземної розвідки проти Польщі.

Справа охоплює пошкодження інфраструктури залізничної лінії на маршруті Варшава Східна – Дорогуськ (село на кордоні Польщі з українською Волинською областю) з 15 до 17 листопада.

Зокрема, йдеться про пошкодження колій за допомогою вибухівки на околицях села Міка та завдання шкоди залізниці на околицях села Ґоломб (розташовані на шляху від Варшави до Любліна).

"Ці дії спричинили безпосередню небезпеку катастрофи наземного транспорту, що загрожувала життю та здоров'ю багатьох людей, а також майну у великих обсягах", – йдеться у публікації.

Максимально можливе покарання – довічне ув'язнення.

Розслідування проводитиме група прокурорів. До її складу також увійдуть співробітники польської спецслужби Агенція внутрішньої безпеки та службовці Центрального слідчого бюро поліції.