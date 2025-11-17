Диверсія в Польщі є лише опосередкованим ударом по логістиці допомоги Україні – дослідник

Матерняк зауважив, що атаки по польській залізниці – це частина гібридної війни РФ проти країн, що підтримують Києву

Польська залізниця після диверсії (Фото: WOJTEK JARGILO / EPA)

Диверсія на польській залізниці є лише опосередкованою атакою на логістику, якою військові вантажі йдуть до України, розповів для тексту LIGA.net польський журналіст агенції РАР і дослідник польсько-українських відносин Даріуш Матерняк.

Він заявив, що лінія, яка опинилась під атакою, не є ключовим маршрутом, яким доставляють військове спорядження, й що жоден відповідний транспорт не був атакований.

"Маршрути руху військових вантажів, які йдуть в Україну, є таємницею. Але очевидно, що більшого значення має залізниця, яка сполучає Перемишль зі Львовом. Хоч би з тієї причини, що вона ближча до летовища в Ясьонці (один з логістичних хабів, куди надходить військова допомога для України. – Ред.), куди прибувають вантажні літаки", – пояснив дослідник.

Однак ці атаки, безумовно, є частиною гібридної війни, яку Москва веде проти країн, що підтримують Київ, акцентував Матерняк.

Він також зазначив, що новий інцидент на залізниці реально загрожував здоров'ю та життю великої кількості людей, оскільки пасажирські потяги теж курсують цим маршрутом.

