Диверсія в Польщі є лише опосередкованим ударом по логістиці допомоги Україні – дослідник
Диверсія на польській залізниці є лише опосередкованою атакою на логістику, якою військові вантажі йдуть до України, розповів для тексту LIGA.net польський журналіст агенції РАР і дослідник польсько-українських відносин Даріуш Матерняк.
Він заявив, що лінія, яка опинилась під атакою, не є ключовим маршрутом, яким доставляють військове спорядження, й що жоден відповідний транспорт не був атакований.
"Маршрути руху військових вантажів, які йдуть в Україну, є таємницею. Але очевидно, що більшого значення має залізниця, яка сполучає Перемишль зі Львовом. Хоч би з тієї причини, що вона ближча до летовища в Ясьонці (один з логістичних хабів, куди надходить військова допомога для України. – Ред.), куди прибувають вантажні літаки", – пояснив дослідник.
Однак ці атаки, безумовно, є частиною гібридної війни, яку Москва веде проти країн, що підтримують Київ, акцентував Матерняк.
Він також зазначив, що новий інцидент на залізниці реально загрожував здоров'ю та життю великої кількості людей, оскільки пасажирські потяги теж курсують цим маршрутом.
Детальніше про ситуацію читайте у тексті LIGA.net.
- У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Прем'єр країни Туск назвав інцидент актом саботажу.
- Польський міністр оборони заявив, що військові перевірять 120 км колії поблизу кордону з Україною.
- Начальник Генштабу країни повідомив, що противник почав готуватися до війни, здійснюючи кібератаки та диверсії на території Польщі.
