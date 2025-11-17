Підрив залізниці у Польщі. Військові перевірять 120 км колій на кордоні з Україною

Збройні сили Польщі перевірять наявність перешкод або технічних проблем на залізниці поблизу пошкодженої ділянки

Диверсія в Польщі (Фото: Wojtek Jargilo / EPA)

Польські військові перевірять відрізок колії протяжністю 120 км поблизу кордону з Україною після інцидентів на залізниці. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає газета The Guardian.

Міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський заявив про "два акти саботажу цими вихідними", один з яких підтверджено, а інший "дуже ймовірно", що стосується тієї самої залізничної лінії.

Обидва інциденти сталися на критично важливій залізничній лінії, яка використовується для перевезення гуманітарної допомоги Україні, якою щодня курсує до 115 поїздів.

Косіняк-Камиш додав, що збройні сили країни оглянуть 120 км до польсько-українського кордону, щоб перевірити наявність подальших перешкод або технічних проблем.

Водночас координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк розповів, що певні частини розслідування повинні залишатися конфіденційними, оскільки "ми маємо справу з [розвідувальними] службами іноземної держави, а не з бандою крадіїв металолому".

Він додав, що влада має два пріоритети: гарантувати безпеку людей та викрити злочинців, але іноді це вимагає невеликої затримки, перш ніж широкий загал дізнається про останні висновки слідчих.

У першому інциденті, про який повідомлялося в неділю вранці поблизу села Міка, влада підтвердила пошкодження ділянки колії в результаті вибуху.

Окремо повідомлялося про другий інцидент поблизу Пулав у неділю ввечері, де інформація про пошкодження повітряної лінії змусила екстрено зупинити пасажирський поїзд, який перевозив 475 пасажирів.