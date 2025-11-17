Подрыв железной дороги в Польше. Военные проверят 120 км путей на границе с Украиной

Диверсия в Польше (Фото: Wojtek Jargilo / EPA)

Польские военные проверят отрезок пути протяженностью 120 км вблизи границы с Украиной после инцидентов на железной дороге. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает газета The Guardian.

Министр внутренних дел Марчин Кервинский заявил о "двух актах саботажа в эти выходные", один из которых подтвержден, а другой "очень вероятно", касается той же железнодорожной линии.

Оба инцидента произошли на критически важной железнодорожной линии, которая используется для перевозки гуманитарной помощи Украине, по ней ежедневно курсирует до 115 поездов.

Косиняк-Камыш добавил, что вооруженные силы страны осмотрят 120 км до польско-украинской границы, чтобы проверить наличие дальнейших препятствий или технических проблем.

В то же время координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк рассказал, что определенные части расследования должны оставаться конфиденциальными, поскольку "мы имеем дело с [разведывательными] службами иностранного государства, а не с бандой похитителей металлолома".

Он добавил, что у власти есть два приоритета: обеспечить безопасность людей и разоблачить преступников, но иногда это требует небольшой задержки, прежде чем широкая общественность узнает о последних выводах следователей.

В первом инциденте, о котором сообщалось в воскресенье утром вблизи деревни Мика, власти подтвердили повреждение участка пути в результате взрыва.

Отдельно сообщалось о втором инциденте вблизи Пулав в воскресенье вечером, где информация о повреждении воздушной линии заставила экстренно остановить пассажирский поезд, который перевозил 475 пассажиров.