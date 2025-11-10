The Guardian: Арестованный российский "оппозиционер" признал работу на ФСБ в Польше

В суде Рогов заявил, что ФСБ "заставила" его проникнуть в оппозиционное движение еще в России

Игорь Рогов (Фото: Instagram / rogovrm)

Российский "оппозиционный" активист Игорь Рогов, арестованный в Польше, признал, что работал агентом под прикрытием для ФСБ и доносил на других оппозиционеров. Об этом говорится в судебных документах, копию которых получила британская газета The Guardian.

30-летний Рогов был связан с различными "оппозиционными движениями" РФ в Саранске, в частности с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального и движением "Открытая Россия", связанным с российским бизнесменом в изгнании Михаилом Ходорковским.

Рогов и его жена Ирина покинули Россию в 2021 году и получили визы в Польшу, куда прибыли в 2022 году, поселившись в Сосновце.

Супругов обвинили в сотрудничестве с ФСБ. Рогов признался, что в Польше попросил жену передать кураторам зашифрованную флешку с отчетами о российских активистах. Она должна была провезти ее в Россию, спрятав в пакете с сувенирами.

Согласно обвинительному акту, Рогов признался, что ФСБ завербовала его еще в России, заставив проникнуть в оппозиционное движение. Он получал деньги и поддерживал связь через специальный телефон, а позже – на конспиративной квартире.

Сначала Рогова арестовали прошлым летом по делу о взрывчатке – он должен был получить посылку с компонентами. Это произошло на фоне волны диверсий в Польше, которые, вероятно, координирует РФ.