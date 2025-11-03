В Латвии задержан мужчина по подозрению в шпионаже для России: передал данные об обороне

Задержанный (Иллюстративное фото: vdd.gov.lv)

В Латвии задержан мужчина, которого подозревают в незаконном сборе информации о секторе обороны страны в интересах разведки России. Об этом сообщила Служба госбезопасности Латвии.

Против мужчины, который является гражданином Латвии, 14 октября завели уголовное дело по статье "шпионаж", а задержали его в ночь с 17 на 18 октября в Вентспилсе.

В ходе расследования было установлено, что он добыл и передал российской разведке информацию о частной инфраструктуре для авиации в Латвии, о присутствии в стране сил союзников по НАТО и других событиях в оборонном секторе.

Были проведены обыски на двух локациях, связанных с задержанным. Суд постановил взять мужчину под стражу, расследование продолжается.