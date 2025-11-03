У Латвії затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії: передав дані про оборону

Затриманий (Ілюстративне фото: vdd.gov.lv)

У Латвії затримано чоловіка, якого підозрюють у незаконному зборі інформації про сектор оборони країни в інтересах розвідки Росії. Про це повідомила Служба держбезпеки Латвії.

Проти чоловіка, який є громадянином Латвії, 14 жовтня завели кримінальну справу за статтею "шпигунство", а затримали його в ніч із 17 на 18 жовтня у Вентспілсі.

Під час розслідування було встановлено, що він добув і передав російській розвідці інформацію про приватну інфраструктуру для авіації в Латвії, про присутність у країні сил союзників по НАТО та інші події в оборонному секторі.

Було проведено обшуки на двох локаціях, пов'язаних із затриманим. Суд постановив узяти чоловіка під варту, розслідування триває.