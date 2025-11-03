У Латвії затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії: передав дані про оборону
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У Латвії затримано чоловіка, якого підозрюють у незаконному зборі інформації про сектор оборони країни в інтересах розвідки Росії. Про це повідомила Служба держбезпеки Латвії.
Проти чоловіка, який є громадянином Латвії, 14 жовтня завели кримінальну справу за статтею "шпигунство", а затримали його в ніч із 17 на 18 жовтня у Вентспілсі.
Під час розслідування було встановлено, що він добув і передав російській розвідці інформацію про приватну інфраструктуру для авіації в Латвії, про присутність у країні сил союзників по НАТО та інші події в оборонному секторі.
Було проведено обшуки на двох локаціях, пов'язаних із затриманим. Суд постановив узяти чоловіка під варту, розслідування триває.
- 27 жовтня в Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у стеженні за військовими й технікою для України.
- 2 листопада міністр оборони Бельгії повідомив, що невідомі дрони шпигували за F-16 і боєприпасами на авіабазі в країні.
