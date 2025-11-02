Невідомі дрони шпигували за F-16 та боєприпасами на авіабазі у Бельгії – міністр оборони

Франкен заявив, що найімовірнішою версією інцидентів із БпЛА є стеження за військовим об'єктом

Бельгійський F-16 на базі Кляйне-Брогель (Фото: YORICK JANSENS / EPA)

У Бельгії з 31 жовтня дві ночі поспіль над військовою авіабазою Кляйне-Брогель були помічені невідомі дрони – міністр оборони країни Тео Франкен вважає, що БпЛА займались шпигунством. Про це чиновник розповів в інтерв'ю бельгійському медіа RTBF.

"Ми спробували заглушити сигнал електронними засобами, спробували збити дрон. Це було неефективно", – розповів посадовець.

За його словами, поліція стежила за дроном за допомогою гелікоптера та двох автівок: "Але в якийсь момент, я думаю, через 20 кілометрів, вони втратили сигнал".

Досі, додав Франкен, Бельгія використовувала глушіння сигналу дронів або пробувала їх збивати, але без успіху: "Вони [БпЛА] були на дуже великій висоті, майже 200 метрів, тому збити їх не так просто".

Він розповів, що наразі триває розслідування, яке проводить військова розвідка Бельгії, і міністерство чекає на його результати.

Однак, вважає чиновник, найімовірнішою є версія про стеження: "Вони [дрони] прилітають, щоб шпигувати, подивитися, де знаходяться F-16, де зберігаються боєприпаси та інші стратегічно важливі речі".

На його думку, ці дрони були призначені для атаки на об'єкт, і БпЛА здійснювали шпигунство як у Кляйне-Брогелі, так і раніше у військовому таборі Марш-ан-Фамен наприкінці жовтня.

Щодо того, хто може стояти за цими дронами, Франкен згадав Росію, що веде "гібридну війну".

"Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи зараз це росіяни? Я не можу цього сказати, але мотиви є очевидними, і способи таких дій також дуже чіткі", – пояснив він.

На Кляйне-Брогель, що належить Військово-повітряним силам Бельгії, розміщуються ескадрильї літаків F-16, а згодом на об'єкті базуватимуться нові F-35.

Це одна з п'яти військових баз, які США використовують у Європі: на ній американські ВПС зберігають боєприпаси, що робить об'єкт найважливішим у Бельгії та одним із найважливіших на континенті.

У 2019 звіт Парламентської асамблеї НАТО підтвердив, що Штати розгорнули близько 150 ядерних боєголовок на шести американських і європейських базах, серед яких була і Кляйне-Брогель, зауважує RTBF.