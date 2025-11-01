Невідомий дрон паралізував роботу аеропорту в Берліні

Аеропорт німецької столиці близько двох годин не приймав рейси через активність БпЛА

Аеропорт (Фото: Filip Singer/EPA)

Увечері в п'ятницю міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург припиняв роботу через те, що поблизу летовища було помічено невідомий безпілотник. Про це повідомило медіа Welt.

Численні рейси були переспрямовані. Речник аеропорту, коментуючи інцидент, заявив, що "безпека понад усе".

Польоти були призупинені з 20:08 до 21:58 за місцевим часом. Після цього органи безпеки зняли тривогу, спричинену дроном.

"Ми вважаємо, що небезпеки наразі усунуто", – сказав речник аеропорту після відновлення польотів. Також була залучена поліція з гелікоптером.

На початку жовтня дрони невідомого походження порушили роботу польотів у другому за величиною аеропорту Німеччини в Мюнхені. Кількість інцидентів, спричинених такими дронами, зростає.

Тільки до кінця серпня 2025 року вже було зареєстровано 144 збої, спричинені дронами. За аналогічний період минулого року по всій країні сталося 113 інцидентів, а у 2023 році – лише 99.