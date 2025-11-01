Невідомий дрон паралізував роботу аеропорту в Берліні
Увечері в п'ятницю міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург припиняв роботу через те, що поблизу летовища було помічено невідомий безпілотник. Про це повідомило медіа Welt.
Численні рейси були переспрямовані. Речник аеропорту, коментуючи інцидент, заявив, що "безпека понад усе".
Польоти були призупинені з 20:08 до 21:58 за місцевим часом. Після цього органи безпеки зняли тривогу, спричинену дроном.
"Ми вважаємо, що небезпеки наразі усунуто", – сказав речник аеропорту після відновлення польотів. Також була залучена поліція з гелікоптером.
На початку жовтня дрони невідомого походження порушили роботу польотів у другому за величиною аеропорту Німеччини в Мюнхені. Кількість інцидентів, спричинених такими дронами, зростає.
Тільки до кінця серпня 2025 року вже було зареєстровано 144 збої, спричинені дронами. За аналогічний період минулого року по всій країні сталося 113 інцидентів, а у 2023 році – лише 99.
- 8 жовтня Кабмін Німеччини схвалив новий закон, згідно з яким поліції дозволять збивати дрони у небі над країною. За документ має тепер проголосувати парламент.
- Цьому передували інциденти з невідомими дронами, поміченими над аеропортом у Мюнхені. Через них увечері 2 жовтня було обмежено польоти в аеропорту і скасовано понад 20 рейсів. Інцидент повторився і 4 жовтня.
- За інформацією Bild, дрони над аеропортом у Мюнхені виявилися військовими розвідувальними. Однак у німецькому Міноборони заявили, що безпілотники над Німеччиною поки що не становили конкретної загрози.
