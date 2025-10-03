Аеропорт Мюнхена закривали через появу дронів

Аеропорт Мюнхена (Фото: avianews)

Ввечері 2 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена з 22:18, а опісля і зовсім їх призупинила через виявлені дрони у небі над летовищем. Про це повідомили на сайті аеропорту.

За повідомленнями пресслужби, унаслідок цього 17 рейсів не змогли вилетіти з Мюнхена, що торкнулося майже 3000 пасажирів. Окрім того, 15 рейсів, які прилітали, переспрямовували до Штутгарта, Нюрнберга, Відня і Франкфурта.

"Коли помічають дрон, безпека пасажирів є головним пріоритетом. Ланцюги звітності між диспетчерською службою повітряного руху, аеропортом і поліцейськими органами налагоджені протягом багатьох років", – пояснили представники аеропорту.

В терміналах для пасажирів встановили розкладні ліжка, роздали ковдри, напої та їжу.